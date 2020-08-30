طليقة أورلاندو بلوم تهنئه بولادة ابنته من كاتي بيري

متابعة بتجـــــــــــرد: أرسلت العارضة الأسترالية ميراندا كير برقية تهنئة إلى طليقها النجم أورلاندو بلوم، وخطيبته المطربة كيتي بيري بمناسبة ولادة ابنتهما التي أطلقا عليها اسم ديزي دوف.

وكانت كير «البالغة 37 عاماً» قد تزوجت بلوم لمدة 3 سنوات انتهت عام 2013، وأنجبت منه صبياً يبلغ عمره 9 سنوات، قبل أن تتزوج مرة أخرى من زوجها الحالي إيفان سبيغل مؤسس سناب شات الذي أنجبت منه طفلتين.

وكتبت العارضة الأسترالية في برقيتها: «سعيدة من أجلكما، أتشوق بشدة لمشاهدتها، ستكون أجمل هدية وشقيقة لابني فلين».

وأوضحت أنها تحرص دائماً على الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع طليقها لأنه والد ابنها الأكبر، كما أنها ترتبط معه بذكريات جيدة، وتتمنى له ولزوجته بيري الخير لأنها من المعجبين بها غنائياً.