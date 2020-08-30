“إختراع” تامر حسني والعسيلي “ترند”.. أغنية صيف 2020 على كل لسان

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم مرور ساعات قليلة على طرحها، تحوّلت أغنية “إختراع” للنجم المصري تامر حسني والنجم محمود العسيلي إلى أغنية “الصيف” التي يردّدها الصغير والكبير في كل مكان.

وحقق كليب أغنية “إختراع” أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية والكليب وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: “مبسوط ان اخراجي عجبكم ومبسوط بتصدر ترند رقم 1 وبأوّل مليون مشاهدة في ساعات والأكثر إنه فن محترم متعوب عليه وفيه انتاج ضخم بيقدم مصر بصورة حلوة مع صديقي الغالي النجم محمود العسيلي”.

الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.

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وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.

جدير ذكره أن الكليب يتصدّر منذ طرحه المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا Trending عبر موقع “يوتيوب” في مصر ومختلف البلدان العربية.