شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تكشف صعوبة تقديم عمل مسرحى فى الفترة المقبلة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ليلى عز العرب أنها استفادت الكثير بعد تقديمها مسرحية "اللى عليهم العين" منذ فترة مع الفنان خالد سرحان مشيرة إلى أن التجربة على الرغم من كونها ممتعة إلا وأنها مرهقة للغاية، وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يصعب عليها تقديم عمل مسرحى خلال الفترة المقبلة لأنه يتطلب مجهود خاص وتفرغ تام وإنتظام في المواعيد وغيره .

وتدور أحداث مسرحية "اللى عليهم العين" حول "شقائق النعمان" وهو رجل أعمال محب للمال والسلطة، يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق"؛ لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية يهددان حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

وتشارك الفنانة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "طلقتك نفسى" مع عدد من النجوم الشباب، منهم: أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامى وميدو عادل ونانسى صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمى وهايدى موسى، كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم: بيومى فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون. أخرج العمل محمد النقلى وانتاج أحمد مجدى، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحى، وانتهت ليلى من تصوير عدد من مشاهدتها فى عدد من الديكورات، من ضمنها إحدى الفيلات فى منطقة شبرامنت بالهرم ومناطق أخرى.

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ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبا ما تكون بكلمة سهلة النطق، لكن عواقبها صعبة؛ إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد وهى "أنتِ طالق".

وشاركت الفنانة ليلى عز العرب فى موسم رمضان الماضى فى أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع، ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى، وحقق نجاحا كبيرا.

وشاركت أيضا قبل موسم رمضان فى مسلسل "قوت القلوب"، بطولة كل من: ماجدة زكى ومحمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى.