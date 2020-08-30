شكرا لقرائتكم خبر عن حسين رياض الطيب يتحول إلى أمير الانتقام بسبب الجوع.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نجوم الفن للكثير من المواقف الصعبة والمعاناة أثناء تصوير بعض المشاهد، وكان نجوم الزمن الجميل يتعرضون للكثير من المصاعب أثناء العمل، حتى أن بعضهم كان يخرج عن هدوئه المعتاد بسبب هذه المشقة، وهو ما حدث مع الفنان الكبير حسين رياض الذى كان مشهورا بالطيبة والهدوء أثناء تصوير فيلم أمير الانتقام.

ففى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى أبريل عام 1954 ذكرت المجلة بعض المواقف الصعبة التى حدثت أثناء تصوير عدد من الأفلام والتى تسببت فى خناقات داخل البلاتوه، ومنها ما حدث أثناء تصوير فيلم أمير الانتقام، حيث اقتضى العمل فى الفيلم أن يبدأ التصوير فى وقت مبكر بجبل المقطم.

ودارت الكاميرات واستمر العمل فى الفيلم لمدة تزيد عن 5 ساعات فى الشمس الحارقة، وكل الفنانين يرتدون الملابس التاريخية الثقيلة، وحين جاء موعد الغداء أسرعوا جميعا إلى داخل الخيمة التى نصبت لهم فى انتظار الطعام وهم فى غاية الجوع والتعب.

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ومضى ما يقرب من ساعة وهم فى انتظار الطعام بلا جدوى، وحين سأل الفنان حسين رياض عن سبب التأخير عرف أن سائق سيارة الطعام تأخر، وبعد طول انتظار اضطر فريق العمل لاستئناف التصوير وبطونهم خاوية.

وبعد انتهاء التصوير فى الجبل عاد فريق العمل لاستكمال المشاهد فى الاستوديو، وبينما حسين رياض يندمج فى تصوير مشهد يحتاج إلى مجهود عنيف لمح السائق وقد وقف من بعيد يمازح أحد زملائه وكأن شيئا لم يحدث، ولم يستطع الفنان الكبير أن يمنع نفسه ويمسك أعصابه، فصاح قائلاً "ستووب"، فوقفت الكاميرا عن التصوير، ومضى حسين رياض من بين الممثلين وذهب مسرعا وأمسك بالسائق وصرخ فيه قائلا ً"وكمان واقف تضحك، كنت فين ومعاك الغدا".

وتدخل الفنانون لتخليص السائق من بين يدى الفنان الكبير، وبعد انتهاء التصوير جلس حسين رياض يتناول طعام الغداء والعشاء فى وقت واحد، وبعد أن شبع نادى السائق ومنحه جنيهاً، وقال له فى لهجة اعتذار "ماتوعلش يا أخى أصل ثورتى كانت ثورة جوع".