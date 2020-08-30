جاء إلى البيت الأبيض لهذا السبب.. كيف نعى باراك أوباما النجم شادويك بوسمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على نعي الفنان شادويك بوسمان، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع سرطان القولون.

وأعاد "أوباما"، نشر تغريدة لـ "شاوديك"، خلال لقاءهما قبل سنوات بالبيت الأبيض، وعلق عبر "تويتر"، قائلًا: "جاء تشادويك إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال عندما كان يلعب دور جاكي روبنسون، يمكنك أن تقول أنه كان مباركًا".

وأضاف الرئيس السابق: "أن تكون شابًا وموهوبًا وأسودًا، وتستخدم هذه القوة لمنح الأطفال بطلا يتطلعون إليه، وفعل كل ذلك أثناء الشعور بالألم، يا له من استخدام رائع لسنوات عمره".

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ورحل النجم العالمي شادويك بوسمان Chadwick Boseman بعد صراع مع السرطان، عن عمر يناهز الـ 43 عامًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بوسمان"، خبر وفاته في بيان رسمي جاء فيه: "بحزن شديد نؤكد وفاة شادويك بوسمان و أصيب بسرطان القولون في المرحلة الثالثة في عام 2016 وحارب خلال السنوات الماضية حتى تقدم المرض للمرحلة الرابعة وقد كان شادويك مقاتلا حقيقيا خلال كل تلك الفترة".

وأضاف البيان: "قدم العديد من الأفلام التي أحبها الجمهور من فيلم Marshall إلى Da 5 Bloods وأيضا Ma Rainey's Black Bottom وغيرها الكثير وخلال تلك الأفلام كان يتخللها العديد من العمليات والعلاج الكيماوي ولقد شرف حياته المهنية بأن يعيد الملك تشالا في «الفهد الأسود Black Panther» وتوفي في منزله وبجانبه زوجته وعائلته وتشكركم عائلته على دعوتكم وحبكم له ويطلبون منكم احترام خصوصيتهم خلال هذا الوقت الصعب".

Chadwick Boseman قام ببطولة العديد من الأفلام أبرزها Black Panther، فضلًا عن مشاركته في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة Avengers وCaptain America.