استقالات إجبارية في كوكا كولا… وتسريحات بالآلاف في الولايات المتحدة وكندا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 6 دقائق

يتغير أسلوب الشركات العالمية في التعامل مع الموظفين، إثر الأزمات المتتالية التي تطرق باب العالم يومياً.

على الأثر، بدأت شركة “كوكا كولا” بتقليل من عدد الموظفين في الشركة بغية تقليل عمليات التسريح الإجبارية.

وبعد تسجيلها تراجعا بمبيعات المشروبات في ظل وباء كورونا، عبّرت شركة “كوكا كولا” عن نيتها إلغاء آلاف الوظائف وتقليل عدد وحدات أعمالها.

واعتبرت الشركة أن تخفيضات الوظائف ستأتي على شكل تسريح طوعي لـ 4000 عامل بهدف تقليل عمليات التسريح الإجبارية، عبر تقديم تعويضات لهم مقابل تقديم استقالتهم.

ولم تذكر شركة كوكا كولا عدد الوظائف التي يمكن أن تفقد إجمالاً حول العالم، لكنها قالت إن نفقات إنهاء الخدمة العالمية قد تتراوح بين 350 مليون دولار و550 مليون دولار.

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وتخطط شركة “كوكا كولا” إنها لخفض عدد وحداتها التشغيلية من إجمالي 17 شركة في أربع مناطق جغرافية إلى تسع وحدات تشغيل في تلك المناطق.

واعتبارا من 31 ديسمبر 2019، كان لدى “كوكا كولا” 86200 موظف، منهم حوالي 10100 في الولايات المتحدة.

وتركز الشركة على أكثر شرائحها شهرة والتي تشمل خط “كوكا كولا” الرئيسي ومنتجات مثل المشروبات الرياضية والقهوة والشاي. كما أنها تسعى إلى التوسع في فئات متنامية مثل المياه الفوارة والمشروبات النباتية.

وحددت الشركة خططا لإلغاء علامات تجارية ضعيفة، إذ أوقفت الشركة علامتها التجارية Odwalla Smoothie في يوليو.

ويذكر أن مبيعات “كوكا كولا” شهدت في الربع الثاني من العام انخفاضا بنسبة 28٪ إلى 7.2 مليار دولار.