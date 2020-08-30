كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ناقد فني: عائقان أمام عمرو يوسف في تجسيد "أحمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناقد السينمائي محمود قاسم، إن عائق العمر والبنية الجسمانية مشكلات قد تواجه الفنان عمرو يوسف، في تجسيد دور القائد الفرعوني أحمس

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن أحمس كان صغير السن ومات وعمره 35 عامًا فقط.

كما أشار إلى أن بنية أحمس، الجسمانية كانت نحيلة ولا تشبه تكوي الفنان عمرو يوسف.

Advertisements