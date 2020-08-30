تراند اليوم : اتفرج.. شقيقة سوزان نجم الدين تنشر فيديوهات إباحية لها

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إن هناك فتاة تهددها دائما بعرض فيديوهات إباحية لها.

وقالت نجم الدين، خلال لقاء في برنامج “راحت علينا” مع الإعلامي هشام حداد، أنها لا تعلم من هي، موضحة أنها علمت أن اسمها ميريانا نجم الدين، موضحة أنها ليست أختها.

وأشارت إلى أن لديها أخت لكنها بعيدة كل البعد عن الفن. وفي الحلقة نفسها، رفضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين التحدث عن علاقتها بالفنانة أصالة نصري.

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وقالت سوزان عن علاقتها بالفنانة أصالة: “ما بفتح صفحة جديدة معها، وما بدي أحكي بها الموضوع لأني حكيت عنه كتير، ما بحب أجيب سيرتها في برنامج لي، وما بتوسط لها وما لي علاقة فيها، ما تفتحلي سيرتها نهائيًا”.