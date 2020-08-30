100 مليون مشاهدة.. شيرين تحتفي بـ"الكدابين"

100 مليون مشاهدة.. شيرين تحتفي بـالكدابين

الأحد 30 أغسطس 2020

نشرت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة قالت خلالها "في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا.. أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".



الأغنية من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان خالد عز وتوزيع توما، وتم طرحها عام 2018 ضمن ألبوم غنائي بعنوان "نساي".

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يذكر أن شائعات كثيرة طالت شيرين عبدالوهاب في الفترة الأخيرة، كان أبرزها انفصالها عن زوجها حسام حبيب وتدخل المطرب أحمد سعد لاحتواء الخلاف والصلح بينهما، وهو ما نفته شيرين تماما.

ونفت شيرين هذه الشائعات بظهورها مع حسام حبيب في عدة مناسبات اجتماعية، وبنشرها صورا تجمعهما سويا عبر مواقع التواصل، وأرفقتها بتعليقات تؤكد أنها تعيش في سعادة وأن الطلاق شائعات لا تمت للواقع بصلة.

على صعيد آخر، سبق وأعلنت شيرين عودتها للسينما بعد غياب 16 عاما بفيلم استعراضي غنائي يحمل اسم "الجميلة والوحش"، من إنتاج وليد منصور، لكن توقف تنفيذ المشروع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.