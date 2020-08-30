أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 29 أغسطس

تجاوبت أسعار الذهب في الأسواق السعودية، اليوم السبت، مع الارتفاع الكبير الذي حققه المعدن الثمين عالميا الذي بلغ 1.5%، بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفض لفترة طويلة.

وقفز سعر الذهب عيار (24) في السعودية مسجلا 237.01 ريال (63.19) مقابل 234.06 ريال (62.44 دولار) في تعاملات الجمعة، وهذه الأسعار قبل احتساب"مصعنية" البائع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا صعودا أيضا ليبلغ 207.38 ريال (54.61) مقابل 204.81 ريال (54.63 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار (18) عند مستوى 177.76 ريال (47.401 دولار) مقابل 175.6 ريال (46.83 دولار) .

أسعار الذهب منخفض التكلفة

وزاد سجل سعر جرام الذهب عيار(14) إلى 138.25 ريال (36.68 دولار)، وعيار (12) سجل 118.50 ريال (31.60 دولار).

وقالت "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، الخميس، إنها أطلقت مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت في خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.

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أسعار الذهب عالميا

وانتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5 بالمئة لدى إغلاق تعاملات الجمعة، بعد يوم من تراجع حاد، إذ انخفض الدولار الأمريكي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7 بالمئة إلى 1960.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى أكثر من واحد بالمئة.

كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2 بالمئة ،الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة اثنين بالمئة إلى 1971.40 دولار للأوقية.

وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.إم.ٍسي ماركتس، "التراجع الكبير في العملة الأمريكية رفع الذهب.

وقال مجلس الاحتياطي إنه قد يسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ اثنين بالمئة لبعض الوقت. يبدو أنهم سيبقون سياستهم النقدية في وضع التيسير البالغ، وهو ما سيدعم الذهب.