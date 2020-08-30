من هي حبيبة براد بيت الجديدة؟

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"الخليج 365" من بيروت: ترددت في الساعات الأخيرة أخبار عن احتمال ارتباط الممثل الأميركي براد بيت بالعارضة الألمانية نيكول بوتورالسكي.

وحسب المصادر، سافر براد بيت والعارضة من لوس أنجليس على متن طائرة خاصة إلى باريس ومنها إلى مطار لو كاستييه في جنوب فرنسا، حيث التقطت لهما صور معاً قبل أن ينتقلا إلى شاتو ميرافال، وهو المنزل الذي تزوج فيه أنجلينا جولي عام 2014.

بيت تعرف على بوتورالسكي (27 عاماً)، في مطعم زوجها الراقي في برلين.

ويقال إن نجم هوليوود البالغ من العمر 56 عاماً، قد فتن بالحسناء السمراء، عندما وقعت عيناه عليها لأول مرة في أغسطس (آب) 2019.

وكان النجم الهوليوودي الحائز على جائزتي أوسكار قد تعرف على مطعم Borchardt ومالكه رونالد ماري (68 عاماً) عندما كان يصور أحد أفلامه في ألمانيا في عام 2009، وعاد إلى المطعم الواقع وسط برلين في أغسطس (آب) من العام الماضي أثناء حملة ترويجية لفيلمه الجديد في ذلك الوقت "ذات مرة في هوليوود"، مع النجمين المشاركين ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي.

وفي تلك الليلة، التقى بيت لأول مرة العارضة نيكول التي تشبه بشكل مذهل زوجته السابقة النجمة أنجيلا جولي، ووقع في حبها من النظرة الأولى، وبعد أسابيع طارت إلى لوس أنجلوس للمشاركة في أحد العروض، حيث التقت براد من جديد.

وقالت إحدى صديقات نيكول لصحيفة ديلي ميل "لقد جاء بيت إلى مطعم بورشاردت منذ سنوات، إنه يعرف مالك المطعم رولاند، وكانت نيكول في المطعم عندما جاء في العام الماضي للترويج لفيلمه الجديد، وتعرف براد على نيكول وأعطته رقمها".

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وأضافت الصديقة "نيكول تسافر كثيراً لعملها كعارضة أزياء وتتواصل مع براد بيت أثناء وجودها في لوس أنجلوس للعمل".

ولا تزال نيكول متزوجة ولديها ابن يبلغ من العمر سبع سنوات يدعى إميل من زوجها رولاند، والتحق مؤخراً بالمدرسة في برلين، لكن تم تصويره في وقت سابق من هذا الشهر في بيفرلي هيلز مع والدته نيكول.

ورفض رولاند ماري مناقشة علاقة الحب التي تجمع زوجته مع براد بيت، عندما اتصلت به صحيفة ديلي ميل للاستفسار عن الموضوع، وقال ببساطة "لا تعليق".

لكن أحد أصدقائه المقربين قال إنه تزوج عدة مرات ولا يشعر بالغيرة على نيكول، ووصف علاقتهما بأنها "زواج مفتوح".

وعلى الجانب الآخر رفض متحدث باسم براد بيت أيضاً التعليق على هذه العلاقة.

من هي نيكول بوتورالسكي؟

وتنحدر نيكول من مدينة بيرجكامن الألمانية التي تقع في منطقة الرور الصناعية القديمة وهي ذات تراث بولندي، وقادتها مسيرتها المهنية إلى أبرز عواصم الأزياء في العالم، مثل نيويورك وباريس وميلانو، وظهرت على أغلفة العديد من مجلات الأزياء الشهيرة.

في الثالثة عشرة من عمرها، أرادت نيكول أن تصبح عالمة أحياء بحرية، لكن على ما يبدو اكتشفها مستكشف للمواهب في ديزني لاند باريس، ووافق والداها على السماح لها بأن تصبح عارضة أزياء، لكنها تابعت شغفها في عالم الأحياء البحرية، وأسست منظمة مكرسة لمساعدة أسماك القرش.

و في فبراير (شباط) الماضي، أثارت نيكول دهشة متابعيها، بعد أن شاركت منشوراً غامضاً لنفسها وهي تتجول على طول روديو درايف الراقي في بيفرلي هيلز، وفي تعليق على الصورة كتبت: "أفتقد نزهاتي مع حبيبي"، وبعد عدة أسابيع، في مارس (آذار)، ألمحت مرة أخرى إلى "حبيبها" في منشور آخر، لكنها لم تصرح باسم الشخص المعني.

