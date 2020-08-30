شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تفاعلية عن النقد النسوى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتورة وطفاء حمادى ضمن برنامج الورش التدريبية المصاحب لفعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى ورشة تفاعلية تقام عبر تطبيق "زووم" عن "النقد النسوي وسماته.. نموذج تطبيقي نص سجن النسا للكاتبة فتحية العسال" .

الورشة تقام يومي 3 و4 سبتمبر القادمين وعلي مدار ساعة ونصف الساعة، تحاضر فيها الناقدة والأكاديمية د.وطفاء حمادي، وسيتم نشر استمارة المشاركة في الورشة علي الصفحة الرسمية للمهرجان علي فيس بوك .

د.وطفاء حاصلة على ماجستير من جامعة القديس يوسف "المسرح التجريبي في لبنان"، وعلى الدكتوراة من الجامعة نفسها عن "التراث أثره وتوظيفه في مسرح توفيق الحكيم".

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عملت كأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب وكلية الفنون بالجامعة اللبنانية، أستاذ بقسم النقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، أستاذ بالجامعة اللبنانية الأمريكية وعضو في العديد من هيئات تحرير والمؤسسات الثقافية، وشاركت في العديد من المهرجانات والمؤتمرات -مؤتمر النسوية في السويد، مؤتمر الأدب المقارن الدولي في جامعة SEOUL–KORE، والعديد من المؤتمرات في مصر، المغرب، تونس، الكويت، عمان، السعودية، البحرين، الجزائر، السودان، الإمارات و لبنان.

ساهمت في العديد من لجان تحكيم الكثير من المهرجانات الدولية، وترأست مركز الأبحاث عن الدراما في منظمة الصحة العالمية، عضوة في الهيئة الدولية للمسرح .

أثرت المكتبة العربية بعشرات المؤلفات، الترجمات، والدراسات المسرحية والثقافية المختلفة، وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.