شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يقيم أول حفلاته فى تونس دون تدخل من نقابة الموسيقيين التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مغنى المهرجانات حمو بيكا أول حفلاته فى تونس فى فندق الحمرا بمنطقة قمرت فى تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت القاهرة وسعر التذكرة 250 دينارا تونسيا ما يعادل 1455 جنيها مصريا، وذلك رغم الاتصالات التى كشف عنها نقيب الموسيقيين هانى شاكر مع نظيره ماهر الهمامى نقيب الموسيقيين التونسيين التى انتهت بإلغاء حفلات بيكا وشاكوش وعمر كمال فى تونس – بحسب هانى شاكر – ومن المقرر أن يقيم بيكا حفلين آخرين يومى 4 و 6 سبتمبر المقبل.

وحصل ”الخليج 365” على صورة من عقد حمو بيكا مقابل إحياء حفلاته فى تونس، ويتقاضى ‏بموجبه حمو بيكا على 27 ألف دينار تونسى ما يعادل 157 ألف جنيه مصرى، تقاضى منها بيكا قبل إحياء حفله 5 آلاف دينار أى ما ‏يعادل 29 ألف جنيه مصرى.

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وعلم ”الخليج 365” أن السفارة التونسية رفضت منح مغنى المهرجانات حمو بيكا تصريحا إلا أن متعهدة حفلات تونسية تدعى فاطمة ‏الشواشى نجحت فى الحصول على تأشيرة لدخول بيكا وفرقته الأراضى التونسية.‏

وأخضعت السلطات التونسية حمو بيكا وفرقته فى الحجر الصحى لمدة 10 أيام قبل أن تسمح لهم بتقديم حفلاتهم وهو الإجراء الذى ‏تفرضه السلطات هناك على القادمين من الخارج.‏

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وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أعلن إلغاء حفلات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين في تونس، ‏وذلك احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات، موجها الشكر ‏للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهمهم لموقفنا‎.‎

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وأضاف هانى شاكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن نقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي ثمنت جهود نقابة ‏الموسيقيين في مصر، واحترمت قرارها بمنعهم من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوي يجمع النقابتين في إطار ‏تعاونهما‎.‎

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وأشار شاكر إلى مكالمة جمعته بنقيب الموسيقيين في تونس، حيث لم يكن يعلم بقرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع أغاني ‏المهرجانات واحترامًا لقرار النقابة المصرية علي الفور اتخذ الإجراءات المناسبة لوقف وإلغاء الحفل المقرر إقامته السبت المقبل. ‏