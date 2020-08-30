شكرا لقرائتكم خبر عن أول مقطع من كلمات كليب "100 هزة" لمحمد شاهين قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد شاهين لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "100هزة"، ويقول مطلعها: الأرض ااتهزت ١٠٠ هزة.. وإنت معدى.. عليها قصادى، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان وألحان أحمد أبو زيد، وتوزيع زووم، وإخراج اللبنانى عادل سرحان، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبى.



محمد شاهين والمخرج عادل سرحان

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محمد شاهين والمخرج عادل سرحان

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين فى رمضان الماضى، دعاءً دينيا بعنوان "صوت الآذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.

كما تألق شاهين فى فترة الماضية بغناء أغنية " ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى، والذى طرحها فى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" عام 2018، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع وسام عبد المنعم، وقدم شاهين تلك الأغنية بصوته وتوزيع خاص مع البيانو، حيث تلقى شاهين إشادات كبيرة على أداءه فى الأغنية، حيث نالت الأغنية إعجاب رواد السوشيال ميديا.

يذكر أن شاهين طرح "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.