شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يستلم سيناريو "العميل صفر" كاملا.. والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أكرم حسنى تحضيرات فيلم "العميل صفر" بعد استلام نسخة العمل النهائية قبل أن يبدأ التصوير خلال أيام، والعمل من تأليف وائل عبد الله وإخراج محمد سامى.

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وكان آخر أعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم "البدلة" مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن أكرم حسنى خاض السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل "رجالة البيت" بصحبة أحمد فهمى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب وأحمد فهيم والطفل اسماعيل أحمد الجندى وضيوف الشرف أيتن عامر وميرهان حسين وآخرين والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.