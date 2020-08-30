شكرا لقرائتكم خبر عن نسمه محجوب تجهز مينى البوم من إنتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز المطربة نسمة محجوب تجهز حاليا ميني البوم يضم 5 أغانى وفي تصريح خاص لليوم السابع قالت إن هذا الألبوم سيكون من إنتاجها الخاص وأنها تحاول في اختيارتها لاغانى هذا الألبوم أن تغير من شكل الموسيقي التى تقدمها وأكدت "نسمة" أنها راضية عما قدمته منذ أن بدأت احتراف الغناء ولم تندم عن شىء قدمته، أما عن حفلتيها في الأوبرا بالإسكندرية والقاهرة فقد أعربت عن سعادتها بنجاحهما والإقبال الجماهيرى عليهم ووجهت شكرها إلى الأوبرا والقائمين عليها لإتاحة هذه الفرصة، وأكدت أن الجمهور في مثل هذه الحفلات هو أكسير الحياة لأى فنان.

يذكر أن المطربة نسمة محجوب، ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فنى واسع.

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