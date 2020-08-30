صور.. منة عرفة تخضع لجلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : خضعت الفنانة منة عرفة، لجلسة تصوير جديدة على البحر. ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أرح عقلك.. حرر روحك". يذكر أن، منة عرفة، تشارك في مسلسل "إسعاف يونس" بطولة: محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، منه عرفة، هناء الشوربجى، هشام محمد شرف، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

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