بهذه الطريقة.. محمد هنيدي يهنئ الهلال السعودي ببطولة الدوري للمرة الـ ١٦

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة جمهور نادي الهلال على حصده بطولة الدوري السعودي للمرة الـ١٦ .

ونشر هنيدي، صورة له بطريقة كوميدية وكأنه يتوسط بعض اللاعبين، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏الدوري في مكانه.. ‎الهلال بطل الدوري".

يذكر أن، فريق الهلال السعودي حقق فوزا كبيرا على نظيره فريق الحزم بنتيجة ٤ أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود، في الجولة الـ28 من منافسات المسابقة.

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