جيجي حديد تعبر عن فخرها وسعادتها بحملها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:43 صباحاً - حمل التوب موديل العالمية الأمريكية الفلسطينية الأصل جيجي حديد الأول من المغني البريطاني زين مالك،جعلها تتصدر الصحافة العالمية لأسابيع أكثر من أي عارضة أزياء أخرى حتى شقيقتها بيلا حديد.

وتصدرت جلسة تصوير جديدة لحمل جيجي حديد الإهتمام مجدداً في مختلف وسائل الإعلام العالمية.

حيث قامت مؤخراً جيجي حديد للمرة الثانية باستعراض حملها الأول من زين مالك ،وهي ترتدي ملابس فضفاضة مريحة لجنينها بجلسة تصوير.

وكتبت جيجي حديد معلقة على صورها مع جنينها: " ينمو مثل الملاك" ،وشكرت كل من يرسل لها تمنيات طيبة بالسعادة والسلامة لها وللمولود القادم،وقالت إنها تقدر كل الحب والتمنيات الطيبة التي تقدم إليها،ولن تنسى أبداً مشاركة أصدقائها ومتابعيها صورها.

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وعبرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد البالغة من العمر "25 عاماُ" عن تقديرها لجمهورها ومعجبيها من خلال رغبتها بمشاركة متابعيها وأصدقائها لها هذه الصور الجميلة لها ولجنينها .

جيجي حديد

يشار إلى أن جيجي حديد وزين مالك أمضيا فترة العزل الصحي معاً في أحد مزارع عائلتها بالولايات المتحدة الأميركية،فزين مالك لا يريد أن تمضي جيجي فترة حملها وحيدة بدونه.

وقد عادت مؤخراً جيجي حديد برفقة زين مالك إلى نيويورك بعد أن أمضيا كامل فترة الإغلاق والعزل الصحي معاً بإجازة راحة وإستجمام ممتعة في مزرعة والدتها الخاصة في بنسلفانيا ،وهما اليوم أقرب إلى بعضهما البعض من أي وقت مضى في علاقتهما.

وأعلنت جيجي حديد عن حملها لأول مرة مضطرة في إبريل- نيسان 2020 القادم ،بعد تسريب أحد أفراد عائلتها خبر حملها،حيث تكتمت عليه في أسابيعه الأولى لرغبتها بإعلانه ضمن شروطها الخاصة وفي الوقت المناسب لها ولزين مالك.