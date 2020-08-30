ليام باين يخطب مايا هنري بخاتم ثمنه 4 ملايين دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 04:43 صباحاً - الحب لا يعرف الإستقرار طويلاً في قلوب المشاهير،لكنه إن كان جامحاً وقوياً يقود من يشعر به للزواج مبكراً في العشرينيات،كماهو الحال بالنجم العالمي الشاب ليام باين ومايا هنري.

خطب المغني البريطاني العالمي نجم فرقة "وان دايركشن" السابق ليام باين البالغ من العمر "26 عاماً" والتي تقدر ثروته ب44 مليون جنيه استرليني حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية الثرية مايا هنري البالغة من العمر "20 عاماً" بعد مرور عامين على علاقتهما العاطفية الناجحة ،وقدم ليام لخطيبته مايا هنري خاتم خطوبة مميز وثمين تصل قيمته حوالي 3 ملايين جنيه استرليني أي حوالي 4 ملايين دولار أمريكي.

والتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للثنائي يوم أول أمس الخميس 27 آب-أغسطس 2020 الجاري خلال عشاء رومانسي لهما في مطعم "نوفيكوف" الفاخر في بمنطقة "ماي فاير" بلندن.

ليام ومايا كانا قد أعلنا عن علاقتهما الرومانسية في آب/أغسطس من العام 2019 الماضي، بعد عدة أشهر من إبقاء العلاقة طي الكتمان وبعيدًا عن أنظار الصحافة والفضوليين.

ليام باين ومايا هنري

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كان ليام على علاقة مع النجمة شيريل كول

وبهذه الخطوبة نفى ليام باين ومايا هنري خبر إنفصالهما الذي نشره موقع "ديلي أونلاين" في فبراير- شباط الماضي،كما سبقهما لنفي خبر إنفصالهما مصدر مقرب منهما،قال إنهما فضلا قضاء الوقت معاً بعيداً عن الأضواء في فترة العزل الصحي ،وكانا يستمتعان بصحبة بعضهما البعض بعيداً عن الأضواء والصحافة،وظلا متواجدين في وسائل التواصل الإجتماعي،ومع بدء تخفيف القيود في الولايات المتحدة،انضما لاحتجاجات "حياة السود مهمة".

وكان ليام سابقًا على علاقة من عام 2016 إلى عام 2018 مع النجمة شيريل كول، 37 عامًا، التي أنجبت له إبنهما الوحيد بيرغراي البالغ من العمر ثلاث سنوات،وبسببه مازالت علاقتهما ودية وطيبة لاشتراكهما في رعايته وتربيته.