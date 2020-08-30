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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لعمرو ودينا الشربيني من كواليس كليب أماكن السهر والان مع تفاصيل الخبر
وفي صورة جديدة نشرتها النجمة دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، بصحبه الهضبة عمرو دياب، من كواليس تصوير كليبهما "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه الشربيني بصحبه الهضبة، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من طرحها.
وظهرت الشربيني في الصورة التي نشرتها من كواليس كليب "أماكن السهر"، وهي تجلس بجوار الهضبة عمرو دياب.
تم تصوير كليب "أماكن السهر" فى الساحل الشمالى، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة دينا الشربينى.
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