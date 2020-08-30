كانجانا رانوت تشكك في انتحار سوشانت راجبوت

رنا صلاح الدين - كشفت ممثلة بوليوود كانجانا رانوت خلال حديثها إلى إحدى القنوات التلفزيونية بعض الأمور الصادمةـ حيث أكدت أن الممثلة ريا تشاكرابورتي تعد بمثابة الدليل في قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت، مشيرة أيضًا أن ريا ربما استخدمت الممثل الراحل من أجل المال أو للحصول على أفلام أو ربما أعطته المخدرات.

وأضافت كانجانا رانوت خلال مقابلتها: "إذا سُجنت ريا بتهمة التحريض على الانتحار أو قتل الممثل الراحل، فهذه قضية مختلفة، لكن من أعطى ريا تشاكرابورتي القدرة على القيام بذلك وما هي دوافعهم، وما الذي أراده هؤلاء الأشخاص من النجم سوشانت سينج.

وتابعت: "لماذا أصبح من السهل جدًا على شخص ما قتا أو شنق سوشانت سينج"، وذكرت رانوت خلال مقابلتها مع Republic TV أن الممثلة ريا تشاكرابورتي هي مجرد وسيلة يمكن من خلالها القبض على العقل المدبر وتنظيف بوليوود.

وأوضحت كانجانا رانوت إنه لتحقيق إصلاحات جديدة في الهند ، تحتاج بوليوود إلى التطهير، عن ذلك تقول: "عندما تتخذ الدولة إصلاحًا جديدًا ، فلماذا تكون صناعة بوليوود في الطليعة".