مصطفى متولي.. تزوج شقيقة عادل إمام ودافع عنه أحمد زكي.. صور

رنا صلاح الدين - رغم أن الفنان المصري الراحل مصطفى متولي قدم عدد كبير من أدوار الشر، إلا أنه امتاز بخفة دمه التي ظهرت في عدد من أعماله.

ولد مصطفى متولي في شهر أغسطس عام 1949، وذلك في محافظة كفر الشيخ، وظهرت عليه في صغره بوادر حبه للتمثيل، وبدأ يشارك في عدد من المسرحيات.

مصطفى متولي

كون مصطفى متولي ثنائي فني مع الفنان عادل إمام، والذي تزوج من شقيقته، وقيل وقتها أن الزعيم يجامل زوج شقيقته ويظهر معه في كل أعماله.

مصطفى متولي

الفنان أحمد زكي لم يحب ما قيل بهذا الشأن، وخرج ليقول إن مصطفى متولي خريج المعهد فنان موهوب، وأن كل فناني مصر يتمنون العمل معه، وأنه موهوب حتى النخاع.

مصطفى متولي

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مصطفى قدم مع الزعيم عدة أعمال ومنها: ‹عنتر شايل سيفه، رمضان فوق البركان، ومسرحية الواد سيد الشغال، وفيلم "النمر والأنثى وسلام يا صاحبي والمولد وجزيرة الشيطان وحنفي الأبهة واللعب مع الكبار والإرهابي"، ومسرحية "الزعيم"، وفيلم "المنسي وبخيت وعديلة ورسالة إلى الوالي ومسجل خطر، ومسرحية "بودي جارد" والتي كانت آخر أعماله›.

مصطفى متولي

كما شارك في عدد من المسلسلات ومنها: ‹حياة الجوهري، أم كلثوم، جمهورية زفتى، بكيزة وزغلول، لن أعيش في جلباب أبي›.

مصطفى متولي

في أغسطس عام 2000، تعرض مصطفى متولي لازمة قلبية بعد عرض مسرحية ‹بودي جارد›، وبعد سهرة جمعته بصديقيه محمود الجندي وسعيد عبدالغني، وتوقع وقتها أن يقوم الزعيم بتأجيل العرض ولكنه لم يفعل ذلك، واتصل بالفنان محمد داوود ليحل محله، ووقتها لم تستطع رغدة أن تكمل المشهد وبكت على المسرح، وصرخت في عادل قائلة: ‹انت ايه مبتحسش›، وأكمل الزعيم العرض، وقال في النهاية: ‹أنت فين يا متولي›، وكان يبكي.

مصطفى متولي