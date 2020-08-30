هل تسببت جايا باتشان في انفصال ابنها أبهيشيك وراني موخرجي؟

رنا صلاح الدين - حقيقة معروفة أن النجمة المخضرمة جايا باتشان تنتمي لنوعية الأمهات اللاتي يفضلن الصرامة في تربية أطفالها ويوضح بجلاء لماذ يظهر على كبيرها الممثل الشاب أبهيشيك باتشان سمات الطاعة، كما أنه ليس خفيًا أن جايا باتشان هي من تتخذ القرار النهائي والملزم للعائلة، وليس زوجها النجم الكبير أميتاب باتشان.

وفقًا للعديد من التقارير الإعلامية، كان هذا أحد الأسباب التي جعلت اصابع الاتهام تتجه ناحية جايا التي يُشار إليها أيضًا باسم حمات آيشواريا راي باتشان، ولكن هل كانت السبب وراء انفصال أبهيشيك وراني موخرجي؟

بعد إصدار فيلم Yuva، اعتُبر الثنائي أبهيشيك باتشان وراني موخرجي أحد الأزواج الأحدث على الشاشة في صناعة السينما، ويبدو أن عدم نجاح الفيلم بشكل تجاري، تسبب في تدهور علاقة أبهيشيك وراني كثنائي يتطلع إلى الارتباط.

وفقًا للمصادر، أعطت جايا باتشان في البداية موافقتها لعلاقة راني وأبهيشيك لأن راني من أصول بنغالية، لكن مشاجرات بين جايا وراني التي جرت بكواليس فيلم Laga Chunari Mein Daag، قد أتت على فكرة الزواج، حيث أنه عندما ذهبت عائلة راني لاحقًا لمناقشة زواجهما مع عائلة باتشان، قيل إن جايا قالت أشياء معينة عن راني لم تكن مقبولة بالنسبة للممثلة.