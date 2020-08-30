عندما شعرت آيشواريا راي بوصمة عار بعد الحمل

رنا صلاح الدين - واجهت النجمة الجميلة وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي، سلبية مفرطة والشعور بالخزي الجسدي، بسبب زيادة وزنها بشكل مفرط بعد الحمل.

آيشواريا راي التي تعد واحدة من أجمل النساء في العالم وأكثر ممثلات بوليوود موهبة، كانت قد تعرضت للنقد والتحيز بسبب عدة اطلالات لها ظهرت فيها وهي ممتلئة بشكل كبير، ما أثر على فتنتها التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها سواء في الحفلات وإطلالات كان، أو الأفلام، كانت دائمًا تتحكم بجسدها.

نعلم جميعًا أنه عندما تكون شخصية عامة، عليك أن تبدو جيدًا دائمًا، وأن تكون في حالة جيدة وتحافظ على جمالك واطلالتك بغض النظر عما قد يحدث، إذا لم يكن الأمر كذلك، ستواجه تعليقات سيئة على صورك، وهو بالضبط ما وجهته ايشواريا في أثناء حملها، حيث واجهت عناوين ساخنة على جسدها تصدرت عناوين الصحف الوطنية.

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في مقابلة مع CNN-News18، تحدثت عنها مطولًا: "لم يكن الأمر مجرد مرحلة ما بعد الأمومة،، أنت تشير إلى عار الجسد على وجه التحديد، لأنك تنظر إليه من هذا الجانب من تغيير إطار الجسم أنا أتحدث عن سبب تمكني من التعامل معه لأنني واجهت الحكم في حياتي لفترة طويلة".

وأضافت الممثلة: "كثيرًا ما تقول الأخبار" أوه! لقد عاشت حياة خيالية، نعم، لقد حصلت على نعم كثيرة وأنا ممتنة جدًا لذلك، لمن هذا لا يبرر للناس إطلاق الاحكام دون أن تربطها الأمور الوقتية".

ومع ذلك، لم يؤثر كل ذلك عليها أبدًا، رغم كل الانتقادات السلبية، لم تحدث أبدًا نقطة في حياة أيشواريا، حيثت تقول: "في نهاية اليوم، هذه هي الخيارات التي اتخذها، لا أحد آخر يملي أو يخبرني كيف أكون وماذا أفعل".