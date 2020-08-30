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السيد بدير.. تزوج فنانة مشهورة وابنه قتله الموساد.. صور

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رنا صلاح الدين - هو مخرج سينمائي وممثل وكاتب سيناريو، اشتهر بإبداعه وبموهبته الكبيرة وخفة دمه على الشاشة، والتي عبر عنها من خلال سمنته وملامحه المميزة، إنه المخرج السيد بدير.

d67e479dbb.jpgالسيد بدير

ولد الفنان المصري السيد بدير في عام 1915، وذلك في محافظ الشرقية، ظهرت موهبته وحبه للفن منذ الصغر، والتحق بكلية الطب البيطري، ولكن حبه للفن دفعه لترك الكلية، والاتجاه للتمثيل.

2f7a4b71d9.jpgالسيد بدير

شارك كمؤلف في عدد من الأعمال ومنها: ‹رصيف نمرة خمسة، شاطئ الذكريات، شباب امرأة، بين السماء والأرض، القلب له أحكام، الملاك الظالم، وغيرها›.

fd69786ad5.jpgالسيد بدير

ومن الأعمال التي شارك في تمثيلها: ‹عاشت للحب، أم رتيبة، شاطئ الذكريات، الأسطى حسن، ليلة من عمري›.

cc87de9827.jpgالسيد بدير

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تزوج السيد بدير مرتين الأولى من ابنه عمه، والتي أنجب منها ابنه سعيد السيد بدير عالم في الأقمار الصناعية، وتزوج أيضا بعد ذلك من الفنانة شريفة فاضل.

b0268deb87.jpgالسيد بدير

شريفة فاضل كانت وقتها في مقتبل العمر، وقالت إن السيد بدير ساعدها على النجاح وساندها.

767e82f4b2.jpgالسيد بدير

فقد السيد بدير نجله من شريفة فاضل عام 1973، في حرب أكتوبر، وفقد ابنه سعيد السيد بدير الذي وجد بعد أن سقط من الدور الرابع، وقالت زوجته إن أبحاثه سرقت، وكانت هناك شبهة جنائية بعلاقة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بالحادث.

9bb94e28bc.jpgالسيد بدير

السيد بدير لم يشهد واقعة وفاة ابنه سعيد، حيث رحل قبل ذلك في أغسطس عام 1986.

67afe3780f.jpgالسيد بدير

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