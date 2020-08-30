شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تطرح "اصحى صحصح ياغبى" منتصف سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أمس الفنانة ميس حمدان من تصوير فوتوشيشن من أجل أغنيتها الخليجية التي تحمل اسم "اصحى صحصح ياغبى" والمقرر طرحها خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل على طريقة ريليكس فيديو، وتظهر من خلالها ب3 لوكات مختلفة وإذا لاقت نجاح سوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.
وقالت ميس حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن أغنية "اصحى صحصح يا غبي" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.
وأوضحت أن الأغنية تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين في الخليج .
وقالت ميس: أتمنى أن تصل الأغنية للجمهور بشكل مناسب، وهي من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
والأغنية ليست التجربة الأولى، لميس فلها تجربة سابقة فى الغناء منذ 4 سنوات، قدمت خلالها أغنية بعنوان "بحب اللى يحبك" باللهجة المصرية، وأخرى خليجية بعنوان"ما أريده".
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