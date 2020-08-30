شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تطرح "اصحى صحصح ياغبى" منتصف سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أمس الفنانة ميس حمدان من تصوير فوتوشيشن من أجل أغنيتها الخليجية التي تحمل اسم "اصحى صحصح ياغبى" والمقرر طرحها خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل على طريقة ريليكس فيديو، وتظهر من خلالها ب3 لوكات مختلفة وإذا لاقت نجاح سوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وقالت ميس حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن أغنية "اصحى صحصح يا غبي" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.

وأوضحت أن الأغنية تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين في الخليج .

Advertisements

وقالت ميس: أتمنى أن تصل الأغنية للجمهور بشكل مناسب، وهي من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

والأغنية ليست التجربة الأولى، لميس فلها تجربة سابقة فى الغناء منذ 4 سنوات، قدمت خلالها أغنية بعنوان "بحب اللى يحبك" باللهجة المصرية، وأخرى خليجية بعنوان"ما أريده".