شكرا لقرائتكم خبر عن عقد حفل حمو بيكا لإحياء حفلاته فى تونس مقابل 157 ألف جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وعلم ”الخليج 365” أن السفارة التونسية رفضت منح مغنى المهرجانات حمو بيكا تصريحا إلا أن متعهدة حفلات تونسية تدعى فاطمة الشواشى نجحت فى الحصول على تأشيرة لدخول بيكا وفرقته الأراضى التونسية.
وأخضعت السلطات التونسية حمو بيكا وفرقته فى الحجر الصحى لمدة 10 أيام قبل أن تسمح لهم بتقديم حفلاتهم وهو الإجراء الذى تفرضه السلطات هناك على القادمين من الخارج.
وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أعلن إلغاء حفلات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين في تونس، وذلك احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات، موجها الشكر للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهمهم لموقفنا.
وأضاف هانى شاكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن نقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي ثمنت جهود نقابة الموسيقيين في مصر، واحترمت قرارها بمنعهم من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوي يجمع النقابتين في إطار تعاونهما.
وأشار شاكر إلى مكالمة جمعته بنقيب الموسيقيين في تونس، حيث لم يكن يعلم بقرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع أغاني المهرجانات واحترامًا لقرار النقابة المصرية علي الفور اتخذ الإجراءات المناسبة لوقف وإلغاء الحفل المقرر إقامته السبت المقبل.
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