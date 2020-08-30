شكرا لقرائتكم خبر عن عقد حفل حمو بيكا لإحياء حفلاته فى تونس مقابل 157 ألف جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة من عقد حمو بيكا مقابل إحياء حفلاته فى تونس، ويتقاضى ‏بموجبه حمو بيكا على 27 ألف دينار تونسى ما يعادل 157 ألف جنيه مصرى، تقاضى منها بيكا قبل إحياء حفله 5 آلاف دينار أى ما ‏يعادل 29 ألف جنيه مصرى.

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وعلم ”الخليج 365” أن السفارة التونسية رفضت منح مغنى المهرجانات حمو بيكا تصريحا إلا أن متعهدة حفلات تونسية تدعى فاطمة ‏الشواشى نجحت فى الحصول على تأشيرة لدخول بيكا وفرقته الأراضى التونسية.‏

وأخضعت السلطات التونسية حمو بيكا وفرقته فى الحجر الصحى لمدة 10 أيام قبل أن تسمح لهم بتقديم حفلاتهم وهو الإجراء الذى ‏تفرضه السلطات هناك على القادمين من الخارج.‏

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أعلن إلغاء حفلات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين في تونس، ‏وذلك احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات، موجها الشكر ‏للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهمهم لموقفنا‎.‎

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وأضاف هانى شاكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن نقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي ثمنت جهود نقابة ‏الموسيقيين في مصر، واحترمت قرارها بمنعهم من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوي يجمع النقابتين في إطار ‏تعاونهما‎.‎

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وأشار شاكر إلى مكالمة جمعته بنقيب الموسيقيين في تونس، حيث لم يكن يعلم بقرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع أغاني ‏المهرجانات واحترامًا لقرار النقابة المصرية علي الفور اتخذ الإجراءات المناسبة لوقف وإلغاء الحفل المقرر إقامته السبت المقبل. ‏