شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط فنى مكثف للفنان صلاح عبد الله بـ 3 مسلسلات وفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان صلاح عبد الله حالة نشاط فنى بمشاركته فى 3 مسلسلات درامية وفيلم، تزامنا مع إعلان تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 36 ، والمقرر إقامتها فى نوفمبر المقبل، صلاح عبد الله انضم مؤخرا إلى أبطال مسلسل "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث. والذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، من إخراح منال الصيفى.

كما يشارك صلاح عبد الله فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وأخيرا، انضم النجم الكبير صلاح عبد الله لمسلسل " فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق وتم الاتفاق على التفاصيل النهائية للشخصية التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، كما تجرى مخرجة العمل شيرين عادل فى اختيار باقى الأبطال بعد انضمام ايتن عامر ونضال الشافعى ومحمد مهران وولاء الشريف، والعمل يعتمد على3 بطلات أمام رزق ، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومن المقرر البدء فى تصويره مطلع سبتمبر المقبل لعرضه فى بداية الموسم الشتوى.

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من ناحية أخرى انتهى الفنان صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، للنجم كريم محمود عبد العزيز، للمخرج بيتر ميمى، ويجسد دور والده خلال الأحداث بينما يجسد كريم دور طالب جامعى متفوق فى كلية الهندسة، إلا أنه يعانى من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث ويمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة،إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وعدد من النجوم.