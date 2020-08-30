شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من كندة علوش لوالدتها فى عيد ميلادها: كل عام وانت حبيبتي وتاج راسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة كندة علوش رسالة لوالدتها في عيد ميلادها، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "كل عام وانت حبيبتي وتاج راسي، كل عام وانت جنبي سندي وأماني وبلدي، حبيبتي الله يخليلنا ياكي انا وبدر وحيوتة وما يحرمنا منك".

Advertisements

وكانت النجمة كندة علوش أشادت بأغنية الفنانة أنغام الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، التى طرحتها أول مؤخرا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، قائلة: "أغنية رائعة مبهجة مليانة حب وفرح".

ونشرت كندة مقطع من الفيديو كليب عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت: "حبيبتى أغنية رائعة مبهجة مليانة حب وفرح".

وتعود كندة علوش إلى السينما والدراما مرة واحدة هذا العام، إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بلالين" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، باسم سمرة، محمد سلام، أحمد كمال، علا رشدى، هدى مجدى ومقررد بدء تصوير منتصف سبتمبر المقبل.

وكان آخر أعمال كندة علوش فى السينما فيلم "الأصليين" مع المخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2017، من تأليف أحمد مراد وشاركت فى بطولته إلى جانب منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجى وليلى فوزى وخالد الذهبى وضيف الشرف أحمد فهمى.