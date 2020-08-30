شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تنعى شادويك بوسمان بصورة أبيض × أسود ورسالة مؤثرة.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية آن هاثاواي على نعى النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان صاحب شخصية Black Panther الشهيرة، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد صراع أربع سنوات مع مرض سرطان القولون. ونشرت هاثاواي صورة للنجم الراحل أبيض × أسود، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، قائلة: "شكرا لتركك هذا العالم بحال أفضل مما وجدته، ادعوا لكل أصدقاء شادويك الذين أحبوه".

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وتوفى الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله يوم الجمعة الماضى.

من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوسمان توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته.