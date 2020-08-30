شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يوضح رأيه فى أغانى عمرو دياب الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير هانى شنودة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه أعجب بأغنية "فى أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، كما نالت إعجابه بشدة أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والتى أظهرت عدد من معالم مصر، مشيرا إلى أن عمرو دياب لو قدم أى أغنية بتكسر الدنيا لأنه مطرب ذكى وموهوب وهذا ما توقعت له فى بداية مشواره الغنائى بأنه سوف يكون من أفضل المطربين فى العالم.

وكشف الموسيقار هانى شنودة، مؤخرا لـ"الخليج 365"، كواليس لقائه مع شاب السوشيال ميديا، الذى علق وتساءل "مين ده" عن الموسيقار الكبير، ما دفع هاني شنودة للرد عليه، حيث قال له "أنا هانى شنودة.. ممكن أعزمك تشرب عندى فنجان قهوة وأعرفك بنفسى".

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وأوضح شنودة، أنه بالفعل قابل هذا الشاب ليجده يعمل طبيباً للأشعة، لافتاً إلى أنهما تبادلا الحديث حول أعمال الموسيقار، وقال له "وأنت صغير مكنتش بتسمع موسيقى برنامج "الكاميرا فى الملعب"، ليرد الشاب فعلا أنا عارفها كويس، ليقول له الموسيقار "أنا اللى عاملها".

كما قال له الموسيقار، مكنتش بتسمع أغنية "انا بعشق البحر"، ليرد الشاب "أيوه بحبها جدا"، ليرد الموسيقار "أنا اللى عاملها"، ومن هنا بدأت الصداقة بينهما، ليبدأ الشاب فى البحث عن أعمال الموسيقار والتعلم من تاريخه الفنى الكبير.