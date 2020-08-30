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أسرة "توأم روحى" تشاهد الفيلم مع الجمهور.. والسبكي يهديه لرجاء الجداوي.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صناع فيلم "توأم روحى" بصحبة أحمد السبكي ونجليه المخرج كريم السبكي والمنتج محمد أحمد السبكي، على مشاهد الفيلم مع الجمهور داخل إحدى السينمات بمدينة الإسكندرية

 

وحضر من أبطال العمل النجم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومخرج العمل عثمان أبو لبن، وحضرت أيضًا أمنية مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفي لفتة جميلة قام المنتج أحمد السبكي بتقديمها للجمهور وإهداء العمل لروح والدتها.

 

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وكان الفنان حسن الرداد صرح فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى قائلا: أنا بحب السينما والفن جدًا وأكتر حاجة بعملها وأنا ملتزم فيها وفى مواعيد التصوير، وفيلم "تؤام روحى" كان مليان حاجات لازم أتعلمها قبل مثل قيادة الموتوسيكلات والغطس.

 

وأوضح: كانت عندى عقدة من الموتوسيكلات من صغرى، ولما اتقالى إنى لازم أركب موتوسيكل في الفيلم كنت فرحان ولكن قلقان، وبالفعل عثمان أبو لبن جابلى حد يدربنى على ركوب الموتوسيكل، واتعلمت بسرعة الحمد لله، ولكن المشكلة إن لما حد يكون راكب وراك بتكون حاجة تانية ودى كانت شجاعة من أمينة خليل إنها تركب ورايا.

 

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وتابع: أما بالنسبة للغطس، كانت مشكلته في التوقيت لأنه كان في أخر يوم في شهر يناير في عز الشتاء والميه كانت تلج وكلهم كانوا لابسين بدل غطس حرارية وأنا كنت لابس حاجة نص كوم كده، ومثلت المشهد تحت الميه والتصوير أخد مننا يوم واحد بس.

 

فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

 

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