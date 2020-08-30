شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد ابراهيم يكشف تفاصيل تعاونه للمرة الثانية مع حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أنه سيتعاون مع النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد وتقدم بشكل جديد عن أعماله السابقة مضيفا أنه يراهن عليها بقوة لتكون مفاجأة حيث أنها تحمل طابعا مختلفا كما أكد إبراهيم في تصريحات لـ"الخليج 365"، وأضاف أنها المرة الثانية الذى يتعاون معه بعد نجاح أغنية "شرع السما" من كلمات ايمن بهجت قمر والحان وليد سعد وهى أغنية تتر مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة الفنان احمد عز وفتحى عبدالوهاب وتم طرحها منذ عامين .

من ناحية أخرى اقتربت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ أسبوعين حوالى 32 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، والتي تصدرت منذ نزولها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما .

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وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".