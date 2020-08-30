شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج ورضا البحراوى يطرحان "أبويا قالى زمان".. صور ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل المنتج هانى محروس أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏

يأتى هذا العمل بعد عدة نجاحات لعزيز الشافعى ومصطفى حجاج بتوقيع هانى محروس منها "نعناع" من كلماته والحانه وأغنية ‏‏"خطوة" من كلماته وألحانه.‏

‏ وأهدى هانى محروس هذا العمل لصديقه الراحل وائل المصرى مدير أعمال الفنانة نيكول سابا الذى وافته المنية منذ أيام قليلة حيث ‏كان يتابع مع هانى تفاصيل ذلك العمل وعدة أعمال أخرى حيث كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع اّل محروس فحرص هانى على ‏نشر صورة تجمعه هو وعائلته مع وائل المصرى معلقا: "أنت كنت مستنى الغنوة دى يا صاحبى و فرحانلى ودعتلى كتير وكنت ‏متنبأ النجاح."‏