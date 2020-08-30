- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج ورضا البحراوى يطرحان "أبويا قالى زمان".. صور والان مع تفاصيل الخبر
يأتى هذا العمل بعد عدة نجاحات لعزيز الشافعى ومصطفى حجاج بتوقيع هانى محروس منها "نعناع" من كلماته والحانه وأغنية "خطوة" من كلماته وألحانه.
وأهدى هانى محروس هذا العمل لصديقه الراحل وائل المصرى مدير أعمال الفنانة نيكول سابا الذى وافته المنية منذ أيام قليلة حيث كان يتابع مع هانى تفاصيل ذلك العمل وعدة أعمال أخرى حيث كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع اّل محروس فحرص هانى على نشر صورة تجمعه هو وعائلته مع وائل المصرى معلقا: "أنت كنت مستنى الغنوة دى يا صاحبى و فرحانلى ودعتلى كتير وكنت متنبأ النجاح."
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج ورضا البحراوى يطرحان "أبويا قالى زمان".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.