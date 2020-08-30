صور| بحضور نجوم مسرح مصر.. زفاف شقيقة مصطفى خاطر وشقيق مصطفى بسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
احتفل الفنانان مصطفى خاطر ومصطفى بسيط، بزفاف شقيقة الأول "إسراء" على شقيق الثاني "أحمد"، في أجواء عائلية.
وحضر الحفل أصدقاء الفنانين ومن بينهم نجوم مسرح مصر، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.
وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم. واحتفل العروسان بخطوبتهما في شهر فبراير من العام الماضي.
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