أكرم حسني يتسلم النسخة النهائية لفيلم "العميل صفر" ويستعد لتصويره قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يستعد الفنان أكرم حسني، خلال الأيام المقبلة، لبدء تصوير دوره في فيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر".

ونشر أكرم، صورة تجمعه مع المخرج محمد سامي ووائل عبد الله، عبر حسابه على تويتر، وعلق : " تحضيرات فيلم "العميل صفر" بعد استلام نسخة الفيلم النهائية، والتصوير خلال أيام بإذن الله".

وأضاف : "(العميل صفر) إنتاج أوسكار بيكتشرز.. تأليف وائل عبد الله .. إخراج محمد سامي.. دعواتكم".

يذكر أن، أكرم حسني، يظهر في فيلم "حلم سوسن" كضيف شرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وبطولة أحمد فهمي وروبي وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت وخالد أنور، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لا يخلو من الفانتازيا.