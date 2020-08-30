ليالي الصيفية | ياسمين صبري أمام البحر وهنا الزاهد تقود دراجة في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

ريم سامي

ظهرت الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بإطلالة صيفية تميزت بالبساطة ، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ايتن عامر

أطلت الفنانة ايتن عامر، بملابس صيفية أثناء جلوسها على مقعد ممسكة "كوب قهوة" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "وراء كل امرأة ناجحة كمية كبيرة من القهوة".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها بملابس صيفية، أثناء تجولها بأحد المناطق التي تقضي فيها إجازة الصيف، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمال".

هنا الزاهد

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الفنانة هنا الزاهد، ارتدت ملابس صيفية وتواجدت في الشارع بصحبة دراجتها، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام

رامي صبري

حرص الفنان رامي صبري، على ارتداء الملابس الصيفية، وممارسة لعبة كرة التنس، وهو ما ظهر من خلاله في الصورة التي طرحها عبر حسابه على إنستجرام.

تارا عماد

الفنانة تارا عماد، ظهرت مرتدية تيشيرت صيفي، بصحبة أحد الكلاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت"ابتسامة فروي".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها باطلالة صيفية وهى تجلس أمام البحر، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب المتابعين.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، إطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تنسى أن تقضي وقتا ممتعا".