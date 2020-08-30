شمس بإطلالة جذابة ومي حلمي بـ"فستان" زفاف.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة شذى حسون نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جمبسوت" أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. جيهان خليل نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. شمس نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللونين الأبيض والأسود. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "صباح الخير". لاميتا فرنجية Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها حاملة في يدها فاكهة "أناناس". أسما شريف منير نشرت المذيعة اسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير من داخل غرفتها. مي حلمي نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "زفاف" أبيض. نورهان نشرت الفنانة نورهان صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. منة تيسير نشرت الفنانة الشابة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "دراجة بخارية"، علقت :"اللي غيران مني يقلدني". مروة ناجي نشرت المطربة مروة ناجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بفستانًا أسود، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

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