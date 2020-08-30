دينا الشربيني تنشر صورة جديدة من كواليس"أماكن السهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة لها مع الفنان عمرو دياب من كواليس كليب "أماكن السهر".

وطرحت الشربيني، الصورة التي تجمعها مع عمرو من الكواليس عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أماكن السهر.. دينا الشربيني وعمرو دياب".

أغنية"أماكن السهر" طرحها الفنان عمرو دياب مؤخرا على يوتيوب، وهى كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، إخراج أحمد النجار.

