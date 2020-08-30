شاهد.. أحمد أبو هشيمة يهدي ياسمين صبري سيارة بـ10 ملايين جنيه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مستند، قالوا إنه "للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري".

المستند منسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، أوضح أن ماركة السيارة هي "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020.

وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه.