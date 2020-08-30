فضل شاكر يطرح ‏3 أغاني جديدة قريبًا

يضع الفنان فضل شاكر اللمسات الأخيرة على 3 أغانى جديدة من المقرر أن يتم طرحهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد انتهى فضل ‏من تسجيل الأغاني التي تحمل طابع درامي، إحدى هذه الأغاني باللهجة المصرية. Advertisements ويتعاون فضل شاكر مع عدد من الملحنين والشعراء ‏خلال الثلاث اغانى ولعل من أبرزهم محمد يونس وعمرو المصري ومن الملحنين أحمد زعيم وعمرو الخضري.‏

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