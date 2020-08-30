تراند اليوم : ياسمين صبري تنافس محمد رمضان: سيارة جديدة بـ10 مليون جنيه

حصلت الفنانة ياسمين صبري على إفراج جمركي لسيارتها (Rolls-Royce) «رولز رويس» الكابورلية الجديدة، بعد أن سددت ما يزيد عن الـ 3.7 مليون جنية لمصلحة الجمارك للإفراج النهائي عن السيارة.

وقدرت المصلحة قيمة السيارة بـ 6.113.545 ملايين جنية، وموديل السيارة dawn 2020 وتصل سعة الموتور لـ 5600 والسلندرات لـ 12 سلندر، أي أن مجموع ما دفعته ياسمين للحصول على سيارتها يعادل حوالي 10 ملايين جنيه، بإضافة الثمن إلى الرسوم الجمركية.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري تقضي حاليا إجازتها باليونان برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ومن المقرر أن تبدأ فور عودتها في التحضير لمسلسلها الجديد الذي تقدمه في رمضان المقبل.

ولعبت ياسمين بطولة مسلسل «فرصة تانية» والذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة أحمد مجدي وإدوارد وهبة مجدي ومحمد أبوداود ومن إخراج مرقس عادل.