عن 43 عامًا.. وفاة الممثل العالمي "تشادويك بوسمان"

عن 43 عاما.. وفاة الممثل العالمي تشادويك بوسمان

الأحد 30 أغسطس 2020

توفي الممثل تشادويك بوسمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" عن 43 عاما بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون.



وذكر بيان منشور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نؤكد بحزن لا يقاس وفاة تشادويك بوسمان. لقد كان شرف حياته أن أعاد الملك تشالا إلى الحياة في النمر الأسود".

وأضاف أن بوزمان توفي في منزله وكانت بجواره زوجته وأسرته. ولم يحدد البيان متى توفي. وكان بوزمان مقيما في لوس أنجلوس.

وبدأت مسيرة بوسمان لأول مرة بتصويره لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون (في عام 2013 "42") وجيمس براون (في فيلم "Get on Up" في عام 2014).

Advertisements

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوزمان عددا من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأمريكية ومن بينها المغني جيمس براون في (جت أون أب) وقاضي المحكمة العليا ثورجود مارشال في فيلم (مارشال).

ولكن أكثر الأدوار التي يتذكرها الناس كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية ومحارب الجريمة المعروف باسم بلاك بانثر "الفهد الأسود".

وأصبح بلاك بانثر أحد أكثر أفلام العام تحقيقا للإيرادات ورشح لست جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم.

وفاز الفيلم بجوائز أوسكار عن أفضل موسيقى أصلية وأفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج.

وقال البيان على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تشخيص إصابة بوزمان بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون في 2016 وظل المرض يتقدم حتى وصل في النهاية إلى المرحلة الرابعة.