شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل أوباما ترثي تشادويك بوسمان بكلمات مؤثرة: كان بطلاً للأطفال السود وكل أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن فجرها وفاة النجم تشادويك بوسمان خلال الساعات الماضية حيث حرص العديد من المشاهير على نعيه بكلمات مؤثرة، لم تقف عند الفنانين فقط، وإنما امتدت إلى مشاهير آخرين منهم ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "فقط تشادويك يستطيع أن يجسد جاكي روبنسون وثورغود مارشال وتيشالا، هو أيضًا كان يعرف ما يعنيه المثابرة.. كما أنه يعتبر كبطل للأطفال السود ولجميع أطفالنا".



بوزمان وميشيل اوباما

وكان رحل الممثل الأمريكى تشادويك بوسمان بطل فيلم "بلاك بانثر" عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان حسبما أعلن وكيل أعماله وعائلته، وتقمص بوسمان دور البطولة فى الفيلم الذى حقق نجاحا عالميا كبيرا ويعد أول عمل سينمائى عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ "استوديوهات مارفل"، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات.

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من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوزمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".