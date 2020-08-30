أحمد زاهر: عشت أصعب أيام فى حياتى بسبب مرضى.. ومسلسل آدم ‏سبب إنقاص وزنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد رمضان شخص محترم.. وهذا أصعب مشهد فى "البرنس"
كنت خايف من دخول بناتى الوسط الفنى
فنان صادق يحترم كل من يقف بجواره، ولا أحد يستطيع أن يُشكك فى موهبته فهو قادر على التلون وإتقان دوره فى كل شخصية جسدها إنه النجم أحمد زاهر الذى كشف فى حوار لـ"الخليج 365" ذكرياته مع النجم نور الشريف إذ قال: "تعلمت من الأستاذ نور الشريف الكثير، لا أستطيع أن أنساه، إذ جعل منى نجما فى بداياتى، عندما قدمت معه أول عمل لي، مسلسل "الرجل الآخر" ولحبى له أطلقت على ابنتى الصغيرة اسم نور تيمنا باسمه.. وإلى نص الحوار.
حدثنا عن تعاونك مع محمد سامى فى مسلسل "البرنس"؟محمد سامي، رشحنى فى مسلسل "البرنس" وأنا بثق فيه ثقة عمياء، فهذا العمل الخامس بيننا، فكان أول عمل هو مسلسل "آدم"، فهو مخرج عبقري، وبيفكر خارج الصندوق، وأنا بحكم خبرتى المتواضعة بفهم فى الدراما، ولكن بالرغم من ذلك محمد سامي، دائمًا يضيف لي، وبنفهم بعض جدًا بالعيون فهناك علاقة قوية بيننا لدرجة أن جميع العاملين يتعجبون من طريقة عملنا سويًا.
ماذا عن تعاونك مع محمد رمضان؟أول مرة أتعاون مع محمد رمضان فى البرنس، هو شخص محترم جدًا، ودائمًا مركز فى عمله وحدث بيننا كمياء من أول مشهد ، وبعد انتهائى من تصوير أول مشهد كنت سعيدا ونزلت على صفحتى صورتى معه وكتبت أنه أول مشهد وعمل مع "رمضان".
ما هو أصعب مشهد فى مسلسل "البرنس"؟هناك مشهد بينى وبين روجينا مكتوب 7 صفحات وهنا ذكاء المخرج والمؤلف محمد سامي، فقال لى إنه يُريد أن يكون الحوار كأنه مش محفوظ فكان مشهدا صعبا بالنسبة لي.
ماذا عن مرحلة مرضك؟ وكيف تجاوزتها؟اكتأبت، وكانت مرحلة صعبة جدًا، مش بخرج من باب غرفتى كنت واصل لمرحلة إنى كنت أُريد من زوجتى تتركني، لكنها ظلت بجانبى هى أمى وأهلي، وجلست فى البيت 3 سنوات لم أشاهد الشارع، وزنى زاد بشكل كبير جدًا، ولكن تعلمت الكثير وكنت أشاهد الأعمال العالمية لكى أطور من نفسي.
ماذا فعلت لأنقاص وزنك؟أثناء وبعد مرضى وزنى كان زائدا جدًا، والسبب الأساسى الذى جعلنى أنقص من وزني هو المخرج محمد سامي، بعد تعاونى معه فى مسلسل "آدم" طلب منى أن أنقص وزنى لكى أشارك معه فى مسلسل "حكاية حياة" قال لى أمامك سنة فقط لكى تنقص وزنك لأن مفيش بطلة تحب رجل بهذا الوزن، وبالفعل حمسنى وقد كان وشاركت فى العمل وحقق نجاحًا كبيرًا فى ذلك الوقت.
هل دخولك الوسط الفنى كان فيه صعوبات؟أنا فى البداية دخلت كلية تجارة، ودرست فيها لمدة 3 سنوات ثم قدمت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، ولكن لم أنجح ثم قدمت مرة أخرى، وبالفعل نجحت وتركت الجامعة دون علم أهلي، وكان والدى منفصلا عن والدتى وهى كانت تُريد من أن أكون محاسبا، ولكن اعترفت لها بعد ذلك بحبى للفن وإنى دخلت المعهد، وأصبح لديها إيمان بموهبتى بعد نجاحى فى "الرجل الآخر".
هل كان لديك خوف من ظهور بناتك فى "عمر وسلمى"؟نعم، كنت خائف من ظهور ملك وليلى فى البداية فلم أكن واثقًا من موهبتهما، لكن الحمد لله حققا نجاحا كبيرا مع تامر حسنى فى أول عمل لهما.
برأيك ما هى النوعية التى يُحبها الجمهور فى الدراما التليفزيونية؟الدراما التى تحقق النجاح الكبير وتلمس الجمهور هى الدراما العائلية التى تتحدث عن مشاكل وقضايا وهموم العائلة، تلك النوعيه الجمهور يتابعها بشكل جيد، أكثر من العمل الأكشن على سبيل المثال.
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