شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ عمرو دياب وجمال العدل ومحمد لطفى.. الناس الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم عمرو دياب في أحدث ظهور له مؤخراً من خلال صورة جمعته مع عدد من أصدقائه أبرزهم المنتج جمال العدل والفنان محمد لطفي، حيث ظهروا معاً خلال الصورة الذى تداولها محبو الهضبة مؤخراً، والذى طرح مؤخراً أغنيتين جديدتين هما أماكن السهر وقبلها بلدنا يا حلوة حيث حقق بهما نجاحاً كبيراً.



عمرو دياب

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من ناحية أخري كشف الموسيقار هانى شنودة عن بدايات اكتشافه للهضبة عمرو دياب قائلا: "عندما طلب منى عمرو دياب المساعدة قلت له إنه لا بد أن يترك بورسعيد ويستقر بالقاهرة، وبعدها أخذته وذهبت للعديد من الموسيقيين فى محاولة منى لمساعدته، وأتذكر أنى ذهبت لأحد المنتجين الكبار وعرضت عليه عمرو دياب وقلت له هذا سيكون مطرب العرب الأول، وحينها طلب عمرو دياب مبلغا صغيرا جدا من المنتج فاندهش المنتج ورفض أن يوقع معه العقد وانصرفنا حينها من عنده، وبعد مرور عامين اتصل بى هذا المنتج ليخبرنى أنه قد وقع عقدا مع عمرو دياب بمبلغ مليون ومائتين ألف جنيه، وقال نادما "يا رتنى مضيت معاه لما جيتهولى".

وأضاف شنودة، خلال لقائه برنامج مساء دى إم سى، مع الإعلامى رامى رضوان على قناة دى إم سى: "أتعرف على الناس من خلال أعينهم، فالإصرار والعزيمة تظهر فى العين، وقد رأيتها فى عين عمرو دياب منذ اللحظة الأولى، وعمرو دياب كان يمتاز بالكثير من الأشياء التى تجعله مطرب العرب الأول، فهو لديه صوت جميل وأذن موسيقية وكذلك شكل جميل، بالإضافة إلى أنه دائم الاطلاع على ما وصلت إليه الموسيقى فى العالم، لذلك أصبح عمرو دياب وسيظل عمرو دياب".