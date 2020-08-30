شكرا لقرائتكم خبر عن Iron Man ينعي صديقه من الأفينجرز Black Panther بفيديو مؤثر "اعرف قال ايه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي روبرت داوني جونيور، صاحب شخصية Iron Man في عالم الأبطال الخارقين، على نعي صديقه النجم العالمي شادويك بوسمان صاحب شخصية Black Panther الشهيرة والذي شاركه في بطولة فيلم The Avengers الأخير.

ونشر داوني جونيور مقطع فيديو لهما من كواليس تصوير إحدى مشاهد افلامهم السابقة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً "سأتذكر الأوقات الجيدة والضحك والطريقة التي دائماً ما شاركتنا بها".

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وتوفى الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.

من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوسمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".