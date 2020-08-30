شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يكشف عن فورمته الجديدة من داخل الجيم استعدادا لدوره في مسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور جديدة له من داخل الجيم، ظهر فيها بشكل ملفت وجديد بعد ظهور الكثير من العضلات استعدادا لدوره المقبل في مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم.

ونشر زاهر، مجموعة صور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلالها وهو في كامل فورمته الجديدة، في إشارة الي استعداده للدور المقبل في المسلسل، وسرعان ما حصد زاهر على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات على الصور.

وكان قد ظهر زاهر منذ ايام، برفقه الفنانة هنا الزاهد، في مقطع فيديو شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وسرعان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ودار حوار صغير بينهما داخل صالة الجيم، حيث قالت هنا الزاهد "مين في الجيم"، ورد زاهر قائلاً: "أنا أمور أوي"، ثم قالت هنا الزاهد "وريني العضلات".