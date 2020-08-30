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علامات الحمل تظهر على النجمة جنيفر لورانس مع زوجها كوك ماروني.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية جنيفر لورانس في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية مع زوجها كوك ماروني، حيث ظهر الثنائي أثناء توجهما إلى موعد عشاء رومانسي وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس .

وظهر على النجمة العالمية صاحبة الـ 30 عامًا، علامات الحمل الأولي لها أثناء ظهورها مع زوجها، عقب مرور ما يقارب العام على زواجهما في رود آيلاند، بعد إعلان خطبتهما في فبراير 2019، وهو ما أثار الكثير من احتمالات حملها بعد ظهورهما الرومانسي على غير عادتهما، حيث اشتهر الثنائي بالكثير من المشاجرات والخلافات بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية.

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بدأ الثنائي المواعدة الأولى لهما عام 2018، بعد انفصالها عن المخرج دارين أرونوفسكي في العام السابق، وسرعان ما ارتبط الثنائي في حفل زفاف شهير حضره عدد كبير من الضيوف والمشاهير بما في ذلك النجمة العالمية كاميرون دياز والنجمة العالمية أديل.

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وكانت قد انضمت النجمة العالمية جنيفر لورانس، أخيرًا الى عالم تويتر، بعد فترة طويلة لها عبر التطبيقات الأخرى، وذلك لدعم احتجاجات نبذ العنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية منذ اشهر قليلة، على خلفية مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

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واستغلت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار، انضمامها الى تويتر، لتعلن دعمها الكامل لمظاهرات نبذ العنصرية في أول تغريداتها عبر حسابها منذ توثيقه خلال الساعات الأخيرة، لتعلن تضامنها الكامل لحقوق أصحاب البشرة السمراء في أمريكا.

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